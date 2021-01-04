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04.01.2021 18:20
Рубрика: Общество

Названы подмосковные водоемы с критически тонким льдом

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Спасатели обследовали все подмосковные водоемы, пользующиеся спросом у любителей подледной рыбалки, а также катания на санках и ледянках с крутых берегов. На 14 из них толщина льда не превышает 7 сантиметров - это критическое значение, при котором выходить на лед опасно для жизни.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Опасными в "Мособлпожспасе" считают реку Оку на территориях Серпухова, Каширы, Озёр, Луховицы и Ступинского округа, Москву-реку в Коломне и Жуковском, реку Волгу в Дубне, реку Нерскую в деревне Маришкино и посёлке имени Цурюпы в Воскресенске, озера Светлое и Островное в том же Воскресенске, озеро Бельское в Бронницах, а также всю Шатурскую группу озер в Рошале.

Спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на лед этих водоемов без крайней необходимости. И напоминают, что холодовой шок и гипотермия могут убить попавшего в зимнюю воду человека за несколько минут.

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