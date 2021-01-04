Названы подмосковные водоемы с критически тонким льдом

Спасатели обследовали все подмосковные водоемы, пользующиеся спросом у любителей подледной рыбалки, а также катания на санках и ледянках с крутых берегов. На 14 из них толщина льда не превышает 7 сантиметров - это критическое значение, при котором выходить на лед опасно для жизни.

Опасными в "Мособлпожспасе" считают реку Оку на территориях Серпухова, Каширы, Озёр, Луховицы и Ступинского округа, Москву-реку в Коломне и Жуковском, реку Волгу в Дубне, реку Нерскую в деревне Маришкино и посёлке имени Цурюпы в Воскресенске, озера Светлое и Островное в том же Воскресенске, озеро Бельское в Бронницах, а также всю Шатурскую группу озер в Рошале.

Спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на лед этих водоемов без крайней необходимости. И напоминают, что холодовой шок и гипотермия могут убить попавшего в зимнюю воду человека за несколько минут.