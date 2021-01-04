Новак: Сделка ОПЕК+ спасла нефтяной рынок от коллапса

Сделка ОПЕК+ спасла мировой нефтяной рынок от коллапса, который мог произойти из-за сокращения спроса и отсутствия свободных мощностей хранения, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК-ТВ.

"В марте-апреле 2020 года ситуация была критической. Затоваривание нефти в хранилищах, падение спроса и уход цен в отрицательную зону мог вызвать хаотичное сокращение добычи во всех странах. Это привело бы к коллапсу рынка. Сделка ОПЕК+ позволила этого избежать", - сказал Новак.

По его словам, сейчас ситуация нормализовалась. Большую роль сыграло изобретение вакцин от коронавируса и начало вакцинации. Но от докризисных показателей 2019 года спрос отличается на 6-7 млн баррелей в сутки. Отрицательно влияют на рынок нефти - карантинные ограничения, сдерживающие активности населения.

Он подчеркнул, что механизм ОПЕК+ остается актуальным для балансировки нефтяного рынка и будет работать еще полтора года, до мая 2022 года. Министерские встречи будут проходить каждый месяц. Ближайшая встреча состоится 4 января и на ней примут решение о параметрах сделки на февраль 2021 года.

В декабре 2020 года страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти с января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки. Сейчас общее сокращение всеми участниками альянса составляет 7,2 млн баррелей в сутки.