Новак уверен, что "Северный поток-2" будет достроен

По его словам, протекционизм США, которые используют абсолютно нерыночный инструмент - санкции, для продвижения своего сжиженного природного газа (СПГ), не сможет помешать реализации проекта. "Для Европы этот газопровод - возможность получить дополнительный экологически чистый ресурс. Страны ЕС понимают это и поддерживают проект, поэтому он будет завершен", - сказал вице-премьер.

В отношении заявлений США о новых санкциях, которые "вобьют осиновый кол в "Северный поток-2", Новак сказал, что к ним уже все привыкли и понимают, чем они вызваны.

Говоря о предполагаемых сроках окончания строительства, вице-премьер отметил, что это вопрос "больше технический" и адресовать его нужно оператору строительства.