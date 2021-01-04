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04.01.2021 10:35
Рубрика: Экономика

Новак уверен, что "Северный поток-2" будет достроен

Текст: Сергей Тихонов
Газопровод "Северный поток-2" будет достроен, в том числе благодаря поддержке европейских стран и компаний, заявил в интервью РБК-ТВ вице-премьер России Александр Новак.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
Получится ли вопреки санкциям достроить "Северный поток - 2" в 2021 году

По его словам, протекционизм США, которые используют абсолютно нерыночный инструмент - санкции, для продвижения своего сжиженного природного газа (СПГ), не сможет помешать реализации проекта. "Для Европы этот газопровод - возможность получить дополнительный экологически чистый ресурс. Страны ЕС понимают это и поддерживают проект, поэтому он будет завершен", - сказал вице-премьер.

В отношении заявлений США о новых санкциях, которые "вобьют осиновый кол в "Северный поток-2", Новак сказал, что к ним уже все привыкли и понимают, чем они вызваны.

Говоря о предполагаемых сроках окончания строительства, вице-премьер отметил, что это вопрос "больше технический" и адресовать его нужно оператору строительства.

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