Пелоси в четвертый раз возглавит Палату представителей США

Спикером Палаты представителей США вновь переизбрали Нэнси Пелоси. Ее поддержали голосами 216 демократов, пятеро представителей этой партии отдали предпочтение другому кандидату или воздержались.

Все республиканцы, которые в этом созыве Палаты представителей вновь в меньшинстве, проголосовали за кандидата от своей партии Кевина Маккарти, пишет РИА Новости.

Пелоси возглавляет демократов в Палате представителей с 2003 года. Она была спикером в 2007-2011 годах, затем - с 3 января 2019 года. Нэнси Пелоси 80 лет. Она единственная женщина, которая когда-либо занимала пост спикера в США.