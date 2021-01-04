Переболевшая COVID-19 рассказала о странном симптоме болезни

Жительница Великобритании - 39-летняя журналистка Teesside Live Фелисити Коллинсон - поделилась в интервью Daily Star своим опытом борьбы с коронавирусом. Первые признаки недуга женщина ощутила перед Новым годом.

Сначала она пожаловалась на изнурительную высокую температуру, кашель и головные боли. Однако на седьмой день болезни боль распространилась на глаза и шею.

- Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся. Глаза налились кровью", - рассказала Коллинсон.

Состояние сильно усугубилось на восьмой день. К проблемам с шеей и глазами прибавились одышка и тошнота.

Улучшение наступило только на десятый день, однако состояние полностью не нормализовалось до сих пор.

По словам Фелисити Коллинсон, она не ожидала, что симптомы станут настолько серьезными, поскольку ведет здоровый образ жизни и не входит в группу риска.