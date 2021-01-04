Пятнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 4 по 10 января

На этой неделе выходит столько всего интересного, рассчитанного на уютный домашний просмотр, что всего даже не уместишь в гид. Да и посмотреть все не не успеешь. Поэтому мы выбрали самые яркие и необычные 15 премьер первой недели нового года, а об остальном будем рассказывать постепенно. Праздники продолжаются.

1. Документальный фильм "Рождество в России. Традиции праздника". На Первом канале, 6 января в 1.15. Автор - Татьяна Сорокина-Арт. Волшебная елка, ароматные мандарины, звон бокалов и вспышки хлопушек. Кажется, что это новогодние традиции. На самом деле они совсем из другого праздника - из дореволюционного Рождества. Традицию наряжать елку 200 лет назад, в декабре 1817 года, принесла в Российскую империю великая княгиня Александра Федоровна, по происхождению немка. Фильм расскажет, когда в России появились новогодние балы, почему елка не сразу прижилась в домах простых людей, что дарить на Рождество, сколько лет Деду Морозу, что ставить на стол в новогоднюю ночь, о хлопушках и фейерверках и многом другом. В том числе и о традиции трансляции ночной рождественской службы из Храма Христа Спасителя.

2. "Рождество Христово!". Первый канал 6 января в 23.00 начнет прямую трансляцию рождественского богослужения из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве, которое возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Комментатор - Николай Державин.

3. Концерт Пласидо Доминго и звезд мировой оперной сцены в Москве. "Россия-1", 7 января в 11.55. Впервые на телеэкранах грандиозный концерт Пласидо Доминго, который прошел на Исторической сцене Большого театра в октябре 2020 года. Он объединил весь цвет мировой оперы. Вместе с великим испанским тенором на легендарную сцену вышли Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Петр Бечала и Михаэль Фолле, а также молодые и талантливые победители конкурса "Опералия": сопрано Притти Йенде из Южной Африки, тенор Шабьер Андуага из Испании, сопрано Кристина Нильссон из Швеции. За дирижерским пультом - прославленный дирижер Большого театра Туган Сохиев. Ведущие - Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Фото: Россия-1

4. Онлайн-трансляция праздничного музыкального концерта "Волшебная музыка Disney". На Okko, с 7 января. Музыкальная программа с участием Аиды Гарифуллиной, Анны Бутурлиной, Наталии Быстровой, Евгения Зайцева и других звезд продемонстрирует известные фрагменты фильмов Disney в сопровождении симфонического оркестра. Прозвучат композиции из анимационных хитов "Холодное сердце", "Русалочка", "Золушка", "Король Лев", "Красавица и чудовище", "Моана", "Рапунцель: Запутанная история" и других. Играет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением Фабио Мастранджело.

5. "Рождественская песенка года". На НТВ, 6 января в 11.00. Телевизионная версия фестиваля. По традиции на сцену выйдут популярные артисты, чьи хиты находятся на вершинах чартов и в топе стриминговых платформ: Jony, Ани Лорак, Нюша, Николай Басков, Даня Милохин, Ольга Бузова, DAVA, Ramil', Юлианна Караулова, группы "Пицца" и IOWA и многие другие. Ведущие - Денис Клявер, Глюкоза и их юные помощники Вадим Якушев и Алиса Нехветович.

6. Британский документальный фильм об одном из самых знаменитых спектаклей легендарного французского хореографа Мориса Бежара "Queen и Бежар: Балет во имя жизни". "Россия-Культура", 9 января, 21.15. Ballet For Life - одноактная постановка Мориса Бежара на музыку группы Queen и Вольфганга Амадея Моцарта, созданная в 1997 году. Балет посвящен Фредди Меркьюри и одному из выдающихся танцовщиков ХХ века солисту труппы Бежара Хорхе Донну, в возрасте 45 лет ушедшему из жизни. Жизни обоих унес СПИД. Костюмы для спектакля создал Джанни Версаче, убитый в Майами через полгода после премьеры. Фильм снят в 2018 году.

7. Мировая премьера нового фильма BBC "Идеальная планета". Телеканал "Пятница", 4 января в 14.00. Поклонники документальных лент о природе давно ждали продолжения масштабного проекта производства BBC Studios о планете Земля. С момента запуска сериала "Планета Земля" в 2006 году проект стал международным хитом. Последний фильм серии вышел в 2017 году. Спустя три года BBC представляет новый проект. "Идеальная планета" - пятисерийный фильм-исследование, объясняющее, как силы природы - погода, океанские течения, солнечная энергия и вулканы - формируют и поддерживают огромное разнообразие жизни на планете: от белых волков с острова Элсмира до медведей на Камчатке, от зябликов-вампиров на Галапагосских островах до золотистых курносых обезьян Китая. Сериал отправит зрителей в потрясающее путешествие. Ведущий - сэр Дэвид Фредерик Аттенборо.

8. Документальный проект о России девяностых. На сервисах Wink и more.tv с 4 января. Автор и ведущий - журналист, писатель и главный редактор Esquire-Россия Сергей Минаев. Сериал условно делится на несколько тематических блоков: политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь. В основу документального сериала легли личные дневники и архивы, а также две сотни интервью участников событий. Среди них Татьяна и Валентин Юмашевы, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Геннадий Зюганов, Илья Лагутенко, Михаил Козырев, Леонид Бурлаков, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Тимур Мамедов, Алексей Венедиктов, Анатолий Куликов, Александр Любимов, Сергей Васильев, Игорь Мишин, Элла Стюарт и многие другие. Первый фильм "Мумий Тролль. Морская" посвящен выпуску революционного музыкального альбома одноименной группы.

9. Британский сериал "Стража", КиноПоиск HD, с 4 января. Городом Анк-Морпорк, где живут люди и фантастические существа, порядком никто не занимается. Стражники бездельничают. Но в городе появляется дракон, а в страже - новобранец. В сериале снимались Ричард Дормер ("Фортитьюд", "Игра престолов"), Анна Чэнселлор ("Час", "Пенниуорт"), Уенделл Пирс ("Форс-мажоры", "Прослушка") и другие.

10. Экранизация романа Агаты Кристи "Испытание невиновностью" (Ordeal by Innocence). Производство - Великобритания-США. На Первом канале 9 января в 23.10 и 10 января в 23.20. Рождество 1954 года. В поместье богатого семейства Аргайл случается убийство. Хозяйка дома погибает от рук неизвестного. Тень подозрения падает на одного из пяти ее приемных детей, Джека, которого сажают в тюрьму. Однако спустя полтора года появляется человек, утверждающий, что у юноши было алиби. Под подозрением оказываются все.

11. Британский сериал "Джонатан Стрендж и мистер Норрелл". На канале "Россия-Культура" с 10 по 15 января. Сериал снят по одноименному роману английской писательницы Сюзанны Кларк. Сюжет разворачивается в период Наполеоновских войн. Маг из Йоркшира мистер Норрелл воскрешает невесту высокопоставленного правительственного чиновника, запустив череду непредсказуемых и трагических событий. Сюжет книги перенесен на экран почти без изменений.

12. Сериал "Солнечный круг". На Первом канале 4-7 января в 21.20 и 11-14 января в 21.30. Действие ретро-мелодрамы с элементами детектива начинается летом 1979 года. В стране идет подготовка к Олимпиаде-80. Александр Ершов - оперативник, которому поручено раскрыть группировку фарцовщиков и контрабандистов, действующую в советском цирке. Он устраивается туда на работу как пианист. При этом он влюблен в воздушную гимнастку Нину. Однако за девушкой также ухаживает высокопоставленный чиновник. В сериале снимались Петр Рыков, Наталья Бергер, Александр Лазарев-младший, Полина Лазарева, Владимир Стержаков, Евгений Кулик и другие.

Фото: Первый канал

13. Документальный фильм "Жизнь человека. Последнее интервью", more.tv, 5 января. Лента рассказывает о знаменитом хирурге-онкологе Андрее Павленко. Картина выйдет в первую годовщину смерти врача. Этот фильм является финальной точкой документальной части проекта "Жизнь человека", который в течение трех лет создавался командой спецпроектов ресурса "Такие дела".

14. Развлекательное шоу "Биология" - новый музыкальный проект лидеров группы Би-2. Медиасервис Megogo, с 5 января. В каждом выпуске в гости к Леве и Шуре (основатели Би-2 и авторы шоу "Биология") приходят отечественные и зарубежные группы и исполнители различных стилей и направлений, чтобы в их студии сыграть live-сеты и рассказать о себе все, что они считают необходимым. В финале гость исполнит кавер на свою любимую песню Би-2. В первых эпизодах зрители увидят и услышат известных музыкантов: Григория Лепса, Андрея Макаревича, певицу Manizha, Антона Севидова.

15. Не забываем о хорошем кино. Коллекция фильмов с Мэрилин Монро. На Первом канале, с 4 января в 01.45. Комедия "Обезьяньи проделки" - 4 января. Видный ученый-химик увлечен идеей создания эликсира молодости. Однажды лабораторная обезьянка, случайно выбравшись на свободу, перемешивает разные химические препараты. "Река не течет вспять" - 5 января. Мэтт Колдер, отсидевший срок за убийство, возвращается домой и находит своего шестилетнего сына Марка в лагере американских поселенцев, где о мальчишке заботится симпатичная певица кабаре. "Как выйти замуж за миллионера" - 6 января. Три подружки-модели отправились в Нью-Йорк, чтобы закадрить миллионеров. "Можешь не стучать" - 7 января. Родители приглашают молодую особу посидеть с их дочерью, пока они будут на банкете. Им невдомек, что у девушки серьезные проблемы с психикой. "Ниагара" - 8 января в 01.00. Молодожены, приехавшие полюбоваться Ниагарским водопадом, знакомятся с еще одной супружеской парой, которая спустя время начинает казаться им странной. "Давай займемся любовью" - 10 января в 01.00. У мультимиллионера есть две заветные мечты - сняться в кино и встретить девушку, способную полюбить его самого, а не банковский счет. Однажды Клеман узнает, что на Бродвее готовится музыкальное ревю, где в образе главного героя будет высмеян он сам. Возмущенный, он отправляется на репетицию.

Также советуем не пропустить фильм Бренды Чепмен с Анджелиной Джоли и Дэвидом Ойелоуо в главных ролях "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" и безбашенную история о подпольном бойцовском клубе с британским юмором и крутыми перестрелками "Клуб "Кастет" (режиссер джеймс Кермак) - оба фильма 4 января выходят на ряде цифровых платформ.