Пилот "КАМАЗ-мастер" Мардеев потерял одну позицию из-за штрафа

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" с пилотом Айратом Мардеевым опустился на одну позицию в генеральной классификации.

По итогам второго этапа ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии, прошедшего в понедельник, экипаж Мардеева был оштрафован на одну минуту. При этом на официальном сайте гонки причина наказания не называется.

В понедельник Мардеев показал второй результат вслед за своим товарищем по команде Дмитрием Сотниковым. После этого он располагался на пятой строчке генеральной классификации в зачете грузовиков, однако после штрафа опустился на шестую строчку.

Получил наказание и экипаж Андрея Каргинова, финишировавшего 11-м. Он наказан на одну минуту.

После двух этапов лидирует Сотников, опережающий представителя "МАЗ" Сергея Вязовича на 17 минут и 14 секунд. На третьем месте другой представитель команды "КАМАЗ-Мастер" Антон Шибалов, отстающий от лидера на 22 минуты и 3 секунды. Мардеев идет шестым, с отставанием 30 минут 53 секунды.