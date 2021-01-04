По требованию Генпрокуратуры заблокировали более 340 мошеннических сайтов

Генпрокуратура в 2020 году направила в Роскомнадзор 54 требования об ограничении доступа к более чем 340 информационным ресурсам, которые использовались злоумышленниками для противоправных действий в банковской сфере.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Там также отметили, что все требования ГП были удовлетворены - противоправные сведения с интернет-ресурсов удалены либо доступ к ним ограничен.

Кроме того, информация Банка России о мошеннических сайтах и схемах лжебанкиров была направлена в МВД России для организации проверок по выявлению и пресечению преступлений в интернете.

По данным Генпрокуратуры, речь идет в том числе о мошеннических действиях, которые ведутся из иностранных юрисдикций на территории России, а также мошенничества в области электронных платежей и других компьютерных преступлений. После определения местонахождения серверов, на которых размещена такая информация, материалы проверок направляются в соответствующие территориальные подразделения органов внутренних дел.

В настоящее время доследственные проверки организованы в Крыму, Красноярском крае, Белгородской, Кировской, Московской, Омской, Ростовской и Ярославской областях. Полиция в Москве и Санкт-Петербурге проводит проверки в порядке Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Их проведение контролируется органами прокуратуры.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, Генеральная прокуратура во взаимодействии с Банком России и Роскомнадзором на постоянной основе обеспечивает принятие комплекса мер по пресечению распространения в российском сегменте интервента недостоверной общественно значимой информации.