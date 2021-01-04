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Рубрика: Экономика

Получится ли вопреки санкциям достроить "Северный поток - 2" в 2021 году

Текст: Сергей Тихонов
В конце 2020 года противостояние вокруг "Северного поток - 2" вспыхнуло с новой силой. С одной стороны Россия приступила к достройке газопровода, с другой - США усилили давление на проект, намереваясь применить против него пакет новых еще более жестких санкций.
Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости

США, несмотря на нового президента, вероятно, не изменят свою позицию в отношении энергетического сотрудничества России со странами Европы. Впрочем, этот курс был взят еще в 60-70 годах двадцатого столетия.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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Связан он больше с политикой, нежели с интересами экспортеров американского сжиженного природного газа (СПГ), для которых рынок Европы привлекателен только в период максимального падения цен на газ. Уже сейчас приоритеты американских продавцов СПГ сместились в страны Южной Америки и АТР. При этом на крайние меры США не идут, а единственный способ действительно остановить достройку российского газопровода - применить санкции в отношении покупателей газа, поставляемого через него.

Наша страна действует предельно аккуратно. В декабре была закончена достройка морского участка в исключительной экономической зоне Германии (2,6 км). Но под действующие санкции США этот участок никак не попадал, поскольку ими предусмотрены ограничения для прокладки труб на глубинах 100 футов (30,5 метров), а здесь они составляли 15-25 метров. С 15 января должно начаться строительство части газопровода в зоне Дании, где в большей части глубина укладки труб превышает прописанные в оборонном бюджете США. Но начнутся работы российских кораблей здесь опять же на не попадающих под ограничения глубинах 25-30 метров. Судя по схеме Датского морского ведомства (DMA), планируется построить участок протяженностью свыше 30 км.

Возобновление строительных работ в условиях практически военных действий, которые против проекта ведут США, - позитивный сигнал о том, что кропотливая и сложная подготовительная работа начинает давать плоды, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Аналитик "Финам" Иван Семченков считает, что газопровод может быть достроен в 2021 году. "Проект закончен на 95%, осталось проложить небольшой отрезок трубы по территориальным водам Дании, но санкции могут усложнить сдачу проекта. США ввели санкции против компаний, предоставляющих услуги по сертифицированию, поэтому даже при полной готовности газопровода есть риск ещё не начать прокачку", - говорит эксперт.

Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км. Пока достраивает газопровод баржа "Фортуна". Ее скорость прокладки труб на немецком участке составила 350 метров в день. С такими показателями для завершения работ потребуется более года. Но неподалеку у Куршской косы находится трубоукладчик "Академик Черский", который способен сильно ускорить процесс и долгое время считался главным претендентом на достройку газопровода.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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