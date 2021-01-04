Психолог объяснила, почему некоторые не любят Новый год

Новый год - это один из самых веселых праздников в году, но встречаются люди, которые утверждают, что терпеть не могут его праздновать. Причем желание не отмечать Новый год может свидетельствовать о психологических проблемах и травмах.

Психолог Наталья Варская объяснила RT, что отказ от празднования может быть одним из способов психологической защиты.

"Есть немалая часть людей, которым в году в принципе не с кем и негде отмечать Новый год, и они должны это объяснить окружающим и себе так, чтобы выглядело, что "я сам не хочу, я против и я нахожусь в оппозиции ко всему", - считает врач.

Однако такое решение впоследствии может перерасти в привычку.

"Это свидетельствует о том, что у человека психологически не все хорошо. Когда у человека все хорошо, он будет рад праздновать и создавать хорошее настроение. Это не о том, чтобы каждый раз напиваться, а о том, что человек в целом любит праздник", - сказала Наталья Варская.

Кроме того, неприятие Нового года может быть связано с травмирующей ситуацией. К примеру, если человек жил в семье алкоголиков и там все время праздновали несколько дней, а на ребенка и его проблемы не обращали внимания. Став взрослым, он теперь ненавидит праздник, так как Новый год ассоциируется со скандалами и опасностью.