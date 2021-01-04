Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

До февраля правительство должно представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Напомним, что в конце года тема прозвучала на встрече с главой ФНПР. Михаил Шмаков сказал, что то, что такой индексации нет - это фактически нарушение Конституции. Там ведь прописана регулярная индексация пенсий и не сказано каких - работающих пенсионеров или неработающих.

"Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", - заметил Владимир Путин, сказав, что здесь есть элементы несправедливости.

Поручение дано по итогам ежегодной пресс-конференции президента.

Напомним, что тогда глава государства назвал условие возвращения к индексации пенсий работающим пенсионерам: бюджетная обеспеченность.

"В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", - согласился он.

"По направлению, по которому вы сказали, конечно, мы об этом думаем. Пенсионеры этого заслуживают, это точно", - подчеркнул Владимир Путин.