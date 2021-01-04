Путин поручил принять законы по искусственному интеллекту

К маю нужно принять законы, по которым можно будет вводить экспериментальные режимы в отдельных отраслях для расширения применения технологий искусственного интеллекта. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

К этому же сроку правительство должно принять меры по стимулированию инвестиций, связанных с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта. В том числе и налоговые.

К июлю для ускоренного создания отечественного программного обеспечения следует внести поправки, по которым организации, разрабатывающие технологические решения на основе искусственного интеллекта, получат доступ к наборам данных, содержащимся в том числе в государственных информационных системах, и смогут их использовать. Естественно, при условии защиты персональных данных.