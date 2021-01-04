Путин поручил расширить телемедицину

До июля президент поручил внести поправки по развитию применения телемедицинских технологий и расширению перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме.

До сентября нужно актуализировать образовательные программы высшего образования по специальностям и направлениям, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта. И дополнить все образовательные программы высшего образования разделами по изучению технологий искусственного интеллекта.

Еще Владимир Путин указал усовершенствовать преподавание математики и информатики в школах, установив их приоритет в учебном плане.