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04.01.2021 13:05
Рубрика: Власть

Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах привитым от коронавируса

Текст: Кира Латухина

Граждане России, которые получили прививку от коронавируса отечественными вакцинами, возможно, будут получать сертификаты. Вопрос о выдаче таких документов президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть правительству и представить доклад в ближайшие дни - до 20 января.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Поручение дано по итогам ежегодной пресс-конференции.

Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о международном признании таких сертификатов для возможности выезда из России и въезда в нашу страну, а также пересечения границ иностранных государств.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

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