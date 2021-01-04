Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах привитым от коронавируса

Граждане России, которые получили прививку от коронавируса отечественными вакцинами, возможно, будут получать сертификаты. Вопрос о выдаче таких документов президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть правительству и представить доклад в ближайшие дни - до 20 января.

Поручение дано по итогам ежегодной пресс-конференции.

Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о международном признании таких сертификатов для возможности выезда из России и въезда в нашу страну, а также пересечения границ иностранных государств.