Путин поручил упростить жизнь инвалидам

Людям с ограниченными возможностями по здоровью будет легче установить инвалидность. Также будет улучшен доступ к инфраструктуре.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до февраля разработать при участии общероссийских объединений инвалидов и утвердить упрощенный порядок первичного освидетельствования для установления инвалидности. А также - упрощенный порядок изменения программы реабилитации или абилитации (на период ограничительных мер, связанных с противодействием коронавирусу).

Кроме того, кабмин должен принять меры по недопущению отмены обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" проанализирует совместно с Минтрудом и объединениями инвалидов лучшие региональные практики беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры и представит предложения по их развитию и распространению. Доклад нужно подготовить до лета.

Еще президент указал представить предложения о дополнительной поддержке российских производителей кресел-колясок с электроприводом и других инновационных технических средств реабилитации инвалидов, а также о стимулировании их экспорта.