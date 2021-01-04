Путин поручил утвердить стратегии цифровой трансформации

До 1 июля кабмин должен разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления.

Цель - достижение их "цифровой зрелости".

В документе должно быть предусмотрено внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. Необходимо также внести изменения в отраслевые документы стратегического планирования.