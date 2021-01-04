Новости

Ликсутов: В этом году заменим все поезда на Кольцевой линии метро 15:49
Названы самые ожидаемые кинопремьеры 2021 года 15:49
Решение об освобождения Ассанжа под залог будет принято в среду 15:42
Путин поручил принять законы по искусственному интеллекту 15:29
Госпитализированный с COVID худрук "Ералаша" Грачевский вышел на связь 15:25
Путин поручил расширить телемедицину 15:22
Инвалиды смогут получить второе высшее бесплатно 14:54
Путин поручил защитить пенсионеров и инвалидов от мошенников 14:46
Чернышенко: Единый номер 122 работает в праздничные дни без сбоев 14:40
Путин поручил ввести льготы для инвалидов в учреждениях культуры 14:37
Владимир Путин указал расширить сурдоперевод на ТВ 14:23
Врачи рассказали об улучшении состояния Алисы Фрейндлих 14:18
Рост наличных рублей в России обновил рекорд за десять лет 14:15
Путин поручил наградить инвалидов 14:01
Российская ракета "Союз" заняла второе место в мире по числу пусков 14:01
Правительство проверит соцвыплаты 13:53
Путин попросил ОНФ проанализировать обращения граждан 13:49
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум 13:48
Канада - Россия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала МЧМ по хоккею 13:45
На МЦД откроют 20 новых станций 13:34
Путин поручил утвердить стратегии цифровой трансформации 13:21
В Китае прорастили побывавшие на Луне семена риса 13:20
Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах привитым от коронавируса 13:05
Миронов призвал разрешить выпускникам медвузов работать без аккредитации 12:52
Власти Франции подверглись критике за программу вакцинации от COVID-19 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
04.01.2021 14:37
Рубрика: Общество

Путин поручил ввести льготы для инвалидов в учреждениях культуры

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин поручил разработать спецпрограммы по обеспечению доступности для инвалидов объектов спорта и туризма.

Фото: iStock
Путин поручил упростить жизнь инвалидам

До июля нужно представить поправки о льготах при посещении федеральных организаций культуры и предложения о повышении доступности для инвалидов услуг, предоставляемых такими организациями. Также нужно продумать меры поддержки при реализации проектов по приобщению инвалидов к культурным ценностям.

Правительству и региональным властям нужно рассмотреть вопрос о финансировании организаций, реализующих программы развития адаптивной физкультуры и спорта. Доклад следует подготовить до февраля.

Также Владимир Путин поручил к декабрю создать условия для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей.

Минцифры совместно с ведущими телекомпаниями должны обеспечить освещение достижений российских инвалидов в спорте, в том числе в спортивном туризме, и в других общественно значимых сферах. Доклад на эту тему нужно представить до лета.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Туризм Президент Правительство Минцифры Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Путин поручил упростить жизнь инвалидам
Рост наличных рублей в России обновил рекорд за десять лет
Мишустин утвердил "дорожную карту" по санэпиднадзору
Советник Байдена заявил о готовности США договориться с РФ по СНВ-3
Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года