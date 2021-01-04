Путин поручил ввести льготы для инвалидов в учреждениях культуры

Президент России Владимир Путин поручил разработать спецпрограммы по обеспечению доступности для инвалидов объектов спорта и туризма.

До июля нужно представить поправки о льготах при посещении федеральных организаций культуры и предложения о повышении доступности для инвалидов услуг, предоставляемых такими организациями. Также нужно продумать меры поддержки при реализации проектов по приобщению инвалидов к культурным ценностям.

Правительству и региональным властям нужно рассмотреть вопрос о финансировании организаций, реализующих программы развития адаптивной физкультуры и спорта. Доклад следует подготовить до февраля.

Также Владимир Путин поручил к декабрю создать условия для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей.

Минцифры совместно с ведущими телекомпаниями должны обеспечить освещение достижений российских инвалидов в спорте, в том числе в спортивном туризме, и в других общественно значимых сферах. Доклад на эту тему нужно представить до лета.