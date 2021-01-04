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Рубрика: Власть

Путин поручил защитить пенсионеров и инвалидов от мошенников

Текст: Кира Латухина

Президент дал поручения с целью уберечь от денежных потерь пенсионеров и инвалидов.

Фото: iStock
Путин поручил упростить жизнь инвалидам

Правительство с Центробанком и Общественной палатой должно рассмотреть вопросы о дополнительных требованиях к финансовым организациям по предотвращению финансовых потерь инвалидов, пенсионеров и других социально незащищенных категорий из-за мошенничества.

Также нужно продумать возможность, чтобы пенсионеры и инвалиды могли назначать представителей для подтверждения дистанционных финансовых операций либо отказа от них, если они подозрительные.

Для инвалидов, которые не могут сами подписывать документы, необходимо проработать возможность использования биометрических персональных данных при финансовых операциях.

Доклад нужно подготовить до июля.

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