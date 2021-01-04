Разрешения на выбросы загрязняющих веществ продлены автоматически

Действие разрешительных документов Росприроднадзора, касающихся выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброса их в окружающую среду и лимитов на сбросы или выбросы, автоматически продлено на 2021 года. Об этом сообщило природоохранное ведомство.

Автоматическое продление на 12 месяцев касается всех разрешений и лимитов, сроки действия которых истекли с 15 марта по 31 декабря прошлого года. Как уточнили в Росприроднадзоре, никаких дополнительных бумаг в связи с продлением оформлять не надо.

"Сведения о продлении действия разрешений вносятся в реестры разрешений, размещенные на сайтах территориальных органов Росприроднадзора и в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду", - объяснили в ведомстве.

По мнению главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, главными причинами техногенных аварий, нанесших значительный ущерб экологии, в ушедшем году стали износ инженерного оборудования на предприятиях и отказ от его своевременной замены.