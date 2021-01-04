Ликсутов: В этом году заменим все поезда на Кольцевой линии метро

44 новых поезда "Москва-2020" поступят в столичную подземку в наступившем году. Треть из них уйдут на Кольцевую, остальные - на Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метрополитена, сообщил журналистам заммэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в этом году на Кольцевой линии метро будут обновлены все поезда, старых составов на этой ветке вообще не останется. Также руководитель дептранса напомнил, что составы "Москва - 2020" от своих предшественников отличаются более широкими дверными проемами, наличием большего количества розеток для зарядки гаджетов и интерактивных экранов, а также внедрена самая современная система обеззараживания воздуха, что не маловажно в условиях пандемии.

Также в этом году столичный парк общественного транспорта пополнится 400 новыми электробусами, 109 трамваями 870 автобусами большой вместимости.