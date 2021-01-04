Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся "Мосводоканалом"

Быть бдительными и не пускать в квартиру посторонних людей советуют москвичам в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства. По данным этого ведомства, в Москве в последнее время участились случаи визита мошенников, которые представляются сотрудниками "Мосводоканала".

Они пытаются попасть в квартиру, где начинают пугать жильцов крайней степенью изношенности труб и настаивают на их срочной замене. Иногда вместо труб настоятельно рекомендуют заменить счетчики на воду или провести бесплатные пробы воды, которые непременно покажут плохое качество, а значит, хозяевам нужно будет срочно приобрести фильтр. "Сотрудники "Мосводоканала" не осматривают и не меняют трубы внутри квартир, это должна делать управляющая компания, - подчеркивают в департаменте ЖКХ. - Также "Мосводоканал" не проверяет водосчетчики в квартирах и не занимается продажей и установкой бытовых фильтров".

Проверить, настоящий ли сотрудник коммунальных служб стоит перед вами, просто: нужно позвонить на круглосуточную горячую линию "Мосводоканала" по телефону 8(499)763-34-34 и спросить, отправляли ли сотрудников на обход квартир по такому-то адресу. Впрочем, практика показывает, что часто даже разговора по телефону не нужно - лже-коммунальщики исчезают сразу же после слов о том, что вы собираетесь позвонить на горячую линию.