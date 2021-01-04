Новости

Миронов призвал разрешить выпускникам медвузов работать без аккредитации 12:52
Власти Франции поверглись критике за программу вакцинации от COVID-19 12:40
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности 12:37
Валуев пойдет на думские выборы 12:33
Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся "Мосводоканалом" 12:32
Наталья Сергунина: Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год 12:16
Европу накрыло морозами и снегопадами 12:09
Рубль показал уверенный рост к доллару и евро 12:01
Куда продлят действующие линии московского метро 12:00
Власти Москвы озвучили планы по реконструкции МКАД 11:54
В московском метро появится Бирюлевская линия 11:50
Судебные приставы назвали регионы с наибольшим числом должников 11:48
Власти Москвы назвали сроки запуска нового метро на востоке 11:45
В Валенсии не хватает медсестер для ухода за коронавирусными больными 11:42
Назван срок запуска нового участка Северо-Восточной хорды 11:29
Оперштаб: Еще 6401 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:19
В Псковской области в зоне блэкаута остались 4,5 тысячи человек 11:06
Борис Джонсон: Второго референдума для Шотландии не будет до 2055 года 11:04
Новак: Сделка ОПЕК+ спасла нефтяной рынок от коллапса 10:51
Миротворцы обезвредили в Карабахе около 19 тысяч взрывоопасных предметов 10:38
Новак: Программа ускоренной газификации регионов РФ почти готова 10:25
Украинские врачи назвали враньем заявления властей о "Спутнике V" 09:40
США решили оставить авианосец на Ближнем Востоке 09:15
В США хотят уменьшить дозу вакцины Moderna, чтобы ускорить вакцинацию 09:15
В Роскачестве дали советы по защите личных данных 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
04.01.2021 12:32
Рубрика: Происшествия

Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся "Мосводоканалом"

Текст: Ирина Рыбникова

Быть бдительными и не пускать в квартиру посторонних людей советуют москвичам в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства. По данным этого ведомства, в Москве в последнее время участились случаи визита мошенников, которые представляются сотрудниками "Мосводоканала".

Банковские мошенники украли у граждан 2,5 млрд рублей в III квартале года

Они пытаются попасть в квартиру, где начинают пугать жильцов крайней степенью изношенности труб и настаивают на их срочной замене. Иногда вместо труб настоятельно рекомендуют заменить счетчики на воду или провести бесплатные пробы воды, которые непременно покажут плохое качество, а значит, хозяевам нужно будет срочно приобрести фильтр. "Сотрудники "Мосводоканала" не осматривают и не меняют трубы внутри квартир, это должна делать управляющая компания, - подчеркивают в департаменте ЖКХ. - Также "Мосводоканал" не проверяет водосчетчики в квартирах и не занимается продажей и установкой бытовых фильтров".

Проверить, настоящий ли сотрудник коммунальных служб стоит перед вами, просто: нужно позвонить на круглосуточную горячую линию "Мосводоканала" по телефону 8(499)763-34-34 и спросить, отправляли ли сотрудников на обход квартир по такому-то адресу. Впрочем, практика показывает, что часто даже разговора по телефону не нужно - лже-коммунальщики исчезают сразу же после слов о том, что вы собираетесь позвонить на горячую линию.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин утвердил "дорожную карту" по санэпиднадзору
Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире
Украинские врачи назвали враньем заявления властей о "Спутнике V"
В Баренцевом море завершены поиски пропавших моряков
В Петербурге сняли запрет на работу кафе и ресторанов
В Генпрокуратуре сообщили о росте преступности в ряде регионов России
ВС разъяснил, почему нельзя переселять должника из единственного жилья