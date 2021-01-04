Новости

Миронов призвал разрешить выпускникам медвузов работать без аккредитации 12:52
Власти Франции поверглись критике за программу вакцинации от COVID-19 12:40
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности 12:37
Валуев пойдет на думские выборы 12:33
Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся "Мосводоканалом" 12:32
Наталья Сергунина: Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год 12:16
Европу накрыло морозами и снегопадами 12:09
Рубль показал уверенный рост к доллару и евро 12:01
Куда продлят действующие линии московского метро 12:00
Власти Москвы озвучили планы по реконструкции МКАД 11:54
В московском метро появится Бирюлевская линия 11:50
Судебные приставы назвали регионы с наибольшим числом должников 11:48
Власти Москвы назвали сроки запуска нового метро на востоке 11:45
В Валенсии не хватает медсестер для ухода за коронавирусными больными 11:42
Назван срок запуска нового участка Северо-Восточной хорды 11:29
Оперштаб: Еще 6401 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:19
В Псковской области в зоне блэкаута остались 4,5 тысячи человек 11:06
Борис Джонсон: Второго референдума для Шотландии не будет до 2055 года 11:04
Новак: Сделка ОПЕК+ спасла нефтяной рынок от коллапса 10:51
Миротворцы обезвредили в Карабахе около 19 тысяч взрывоопасных предметов 10:38
Новак: Программа ускоренной газификации регионов РФ почти готова 10:25
Украинские врачи назвали враньем заявления властей о "Спутнике V" 09:40
США решили оставить авианосец на Ближнем Востоке 09:15
В США хотят уменьшить дозу вакцины Moderna, чтобы ускорить вакцинацию 09:15
В Роскачестве дали советы по защите личных данных 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
04.01.2021 12:16
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год

Текст: Ирина Рыбникова

В семь раз - с 70 миллионов до 500 миллионов рублей - выросла поддержка столичных экспортеров со стороны правительства Москвы за год. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Фото: www.mos.ru
Собянин: Чем запомнится москвичам 2020 год?

"Число компаний, которые получат поддержку, выросло в пять раз", - уточнила она, добавив, что каждый рубль, вложенный городом в развитие экспорта, приносит 23 рубля налогов и добавляет порядка 200 рублей к общему объёму столичного экспорта.

Сергунина напомнила, что город впервые ввёл специальную субсидию для экспортно ориентированного бизнеса в 2019 году. Предприниматели могут получить компенсацию части расходов, понесённых ими в процессе вывода товаров и услуг на экспортные рынки.

В 2020-м добавилась новая мера поддержки - компенсировать стали и расходы на подготовку к экспорту. В частности, можно возместить затраты на получение патентов, сертификацию товара и даже на перевод на иностранный язык рекламы при запуске продаж. Кроме того, предпринимателям стал доступен кэшбэк на экспорт - 10% выручки при исполнении экспортного контракта возвращается в виде грантов.

К слову, эта мера поддержки стала самой популярной у экспортеров, в прошлом году кэшбэк на экспорт запрашивали 154 столичных предприятия. 75 компаний получили возмещение части расходов на транспортировку товара за рубеж, а 47 компаниям были одобрены субсидии, покрывающие до 50% затрат на реализацию экспортной продукции.

На подготовку пакета документов, дающих право получить субсидии и гранты, уходит не более трёх недель. Заявки принимает Московский экспортный центр. На его сайте moscow-export.com размещены памятки по получению финансовой поддержки для экспортеров.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин утвердил "дорожную карту" по санэпиднадзору
Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире
Украинские врачи назвали враньем заявления властей о "Спутнике V"
В Баренцевом море завершены поиски пропавших моряков
В Петербурге сняли запрет на работу кафе и ресторанов
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году