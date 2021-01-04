Наталья Сергунина: Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год

В семь раз - с 70 миллионов до 500 миллионов рублей - выросла поддержка столичных экспортеров со стороны правительства Москвы за год. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Число компаний, которые получат поддержку, выросло в пять раз", - уточнила она, добавив, что каждый рубль, вложенный городом в развитие экспорта, приносит 23 рубля налогов и добавляет порядка 200 рублей к общему объёму столичного экспорта.

Сергунина напомнила, что город впервые ввёл специальную субсидию для экспортно ориентированного бизнеса в 2019 году. Предприниматели могут получить компенсацию части расходов, понесённых ими в процессе вывода товаров и услуг на экспортные рынки.

В 2020-м добавилась новая мера поддержки - компенсировать стали и расходы на подготовку к экспорту. В частности, можно возместить затраты на получение патентов, сертификацию товара и даже на перевод на иностранный язык рекламы при запуске продаж. Кроме того, предпринимателям стал доступен кэшбэк на экспорт - 10% выручки при исполнении экспортного контракта возвращается в виде грантов.

К слову, эта мера поддержки стала самой популярной у экспортеров, в прошлом году кэшбэк на экспорт запрашивали 154 столичных предприятия. 75 компаний получили возмещение части расходов на транспортировку товара за рубеж, а 47 компаниям были одобрены субсидии, покрывающие до 50% затрат на реализацию экспортной продукции.

На подготовку пакета документов, дающих право получить субсидии и гранты, уходит не более трёх недель. Заявки принимает Московский экспортный центр. На его сайте moscow-export.com размещены памятки по получению финансовой поддержки для экспортеров.