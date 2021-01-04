Назван срок запуска нового участка Северо-Восточной хорды

В этом году в Москве планируется достроить важный участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Об этом заявил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Некоторые участки, возможно, уйдут на 2022 год, но в целом рассчитываем сдать этот сегмент целиком в 2021-м", - сказал глава столичного стройкомплекса. На данный момент готовность всей хорды оценивается в 68 процентов.

В общей сложности в течение этого года планируется построить 72 км дорог, однако строители рассчитывают перевыполнить норму и ввести около 100 км.