Под Владимиром локализован крупный пожар в жилом доме

Крупный пожар в райцентре Собинка локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Сообщение о возгорании в старинном здании рабочих казарм, превращенном в жилой дом, поступило в экстренные службы в 05.48. Первые приехавшие на место пожарные расчеты установили, что горят семь комнат на третьем этаже и чердак. Охваченные огнем площади составили 100 и 1500 квадратных метров, соответственно.

- Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуированы 24 человека, в том числе 3 ребенка. Один человек спасен при помощи спасательного устройства. На месте работают 35 человек и 11 единиц техники, - рассказали в МЧС.