Помощь бездомным в столице в праздничные дни оказывается круглосуточно

В течение всех праздничных дней в Москве круглосуточно оказывается помощь бездомным людям. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Получить ночлег, одежду, вместе со специалистами поискать выход из трудной жизненной ситуации бездомные могут в Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки и его филиалах "Ясенево", "Косино-Ухтомское", "Дмитровское", "Востряково".

В центре всегда есть свободные места, информация. На Иловайской улице, в доме 2 работают два пункта оказания срочной социальной помощи. В одном из них общественные организации ежедневно кормят нуждающихся. Бездомные люди здесь могут и просто согреться, выпить чая, посмотреть телевизор и получить консультации специалистов.

"У добрых дел не бывает выходных дней. Мы продолжаем оказывать поддержку попавшим в беду людям в прежних объемах. Кроме центра, его филиалов и пунктов оказания срочной социальной помощи, у нас работает пять мобильных пунктов обогрева рядом с площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Отсюда людей, готовых принять помощь в решении их трудной жизненной ситуации, отвозят в Центр социальной адаптации", - рассказала Ольга Павличева, директор Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

Для работы с людьми на улицах города работает служба "Социальный патруль". Ее сотрудники помогают на улицах города людям, которым требуется помощь, и принимают сообщения о них от неравнодушных жителей. Особенно эта работа необходима зимой, когда несколько часов на морозе могут стоить жизни.

"Страшно оказаться в чужом городе одному без документов и денег. Таких случаев, к сожалению, очень много. Зимой вовремя не оказанная помощь и вовсе может стоить человеку здоровья и жизни. В алкогольном опьянении легко замерзнуть или получить обморожение. Благодаря нашей службе очень многие бездомные люди живы, здоровы, некоторые вернулись к родным", - рассказала Елена Быкова, сотрудница мобильной службы "Социальный патруль".

"Узнаем, почему человек остался без крова, и рассказываем, как с нашей поддержкой можно выйти из сложившейся ситуации. Я обожаю свою работу! Чувствую себя полезной и испытываю радость, когда нашу помощь принимают и человек возвращается к нормальной жизни", - рассказала Мария Назарова, которая работает в мобильном "Социальном патруле" уже более шести лет.

Помочь бездомному человеку можно, позвонив в службу "Социальный патруль" по телефонам: +7 (499) 357-01-80, +7 (495) 720-15-08.