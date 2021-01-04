В Тверской области обесточено 607 населенных пунктов

Из-за обрывов линий электропередач, вызванного налипанием мокрого снега на провода, в Тверской области отключена подача энергии бытовым потребителям в 607 населенных пунктах шести муниципальных районов.

Перебои с электроснабжением возникли в Калининском, Калязинском, Кашинском, Кимрском, Осташковском и Ржевском районах. В зоне отключения проживает порядка 13600 человек, сообщили в Минэнерго. Мощность отключенных потребителей 6,1 МВт.

В аварийно-восстановительных работах заняты 90 бригад: 346 человек и 128 единиц спецтехники. Проводится переподключение на резервные линии, добавили в региональном управлении МЧС.