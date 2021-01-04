Глава Забайкальского края заболел коронавирусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заболел коронавирусом. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что глава субъекта почувствовал недомогание на новогодних праздниках и после положительного результата теста на COVID-19, ушел на самоизоляцию. 4 января его госпитализировали в первую городскую клиническую больницу Читы.

Исполнять обязанности губернатора временно будет первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.

Всего в Забайкалье выявлено более 28 тысяч человек с новой инфекцией. 522 пациента скончались.