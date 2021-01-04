В нацпарке Приморья получили новое оружие для охраны редких животных

Инспекторы национального парка "Земля леопарда" получили новое служебное оружие и боеприпасы для противодействия браконьерам и самообороны.

Оперативные группы теперь имеют гладкоствольные карабины Сайга 12СВ, нарезные карабины Сайга-МК и пистолеты МР-71, сообщается на сайте учреждения.

Все сотрудники прошли специальное обучение и получили документы для ношения и применения оружия, которое в нерабочее время хранится в специальной оружейной комнате.

Отмечается, что охота в нацпарках и заповедниках полностью запрещена законом. Каждый год на "Земле леопарда" задерживают нарушителей с незарегистрированным огнестрельным оружием.

"Незаконная охота на особо охраняемой природой территории несет угрозу не только леопардам, тиграм и другим диким животным, но и жизни людей - инспекторов или гостей заповедника. За долгие годы работы мы не раз сталкивались с угрозами применения оружия нарушителями, попытками сбить инспекторов на машине. Служебное оружие должно являться сдерживающим фактором для нарушителей", - рассказал замдиректора нацпарка по охране территории Евгений Стома.