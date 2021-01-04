СК проверит гибель женщины при катании с горки в Саранске

В Саранске начата доследственная проверка по факту гибели 35-летней женщины при катании с горки.

Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет по региону.

О трагедии, произошедшей вечером 2 января в центре столицы Мордовии, ранее рассказали местные СМИ. Смертельная травма была получена при спуске на "ватрушке" с необорудованной горки на склоне реки Саранки. Пострадавшая была госпитализирована, однако спасти ее не удалось.

На сегодня городские власти приняли меры, чтобы подобная ситуация не повторилась. В опасной зоне выставлены патрули.

- Для предотвращения катания и травмирования левый склон реки Саранки обработан песчаной смесью. При необходимости эта мера будет повторяться, - заверили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии вновь напомнили, что спуск не предназначен для катания. Оборудовать горку там невозможно: перпендикулярно спуску проложено несколько тротуаров с лестничными спусками, на склоне находятся дренажные колодцы.

До 10 января здесь постоянно будут дежурить сотрудники муниципалитета и полицейские. Экстремалам через громкоговорители будут напоминать, что катание со спуска травмоопасно.