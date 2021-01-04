В Саратове сгорел автосервис с восемью автомобилями

В Саратове в понедельник сгорел крупный автосервис. Обошлось без жертв, но огнем уничтожено восемь автомобилей, сообщила "РГ" представитель МЧС по региону Наталия Куличенкова.

В ведомстве уточнили, что загорание здания переменной этажности - от одного до трех этажей - по адресу Московское шоссе 35/1 В произошло чуть позже 6 утра по местному времени. На станции техобслуживания в основе кровли была деревянная обрешетка, именно она и вспыхнула по неизвестной пока причине.

Когда первые пожарные прибыли на место, крыша уже пылала огнем. Поэтому сразу привлекли дополнительные силы и средства, создали пару боевых участков тушения. К восьми часам утра пожар локализовали, еще примерно через час полностью потушили на площади почти в тысячу квадратных метров.

Как уточнили в МЧС, погибших, а также пострадавших в этом крупном пожаре нет. А вот восемь автомобилей, которые на момент возгорания были в автосервисе, уничтожены огнем. Сейчас на месте ЧП работает испытательная пожарная лаборатория.