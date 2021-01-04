Кабмин утвердил перечень запрещенной деятельности на Байкале

Утвержден перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

В частности, с этого года не разрешена заготовка древесины - кроме как для собственных нужд или при санитарно-оздоровительных мероприятиях. Запрещены сплошные рубки и рубки в кедровых лесах, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий.

Не допускается разведка и разработка новых месторождений, добыча нефти и природного газа, радиоактивных и металлических руд.

Запрещен сброс и захоронение в водных объектах отходов, а также их сжигание без очистки выбросов.

Постановление действует до 2027 года.