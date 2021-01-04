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04.01.2021 08:00
Рубрика: Экономика

В 2021 году в два раза больше регионов смогут добиться роста экономики

Текст: Ольга Бухарова
Прошлый год был трудным для экономик всех российских регионов. Но некоторые из них сумели все-таки добиться роста промышленного производства даже на 15-20 процентов. Ситуацию на местах мы обсуждали на онлайн-конференции с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным (она состоялась в "Российской газете" 28 декабря 2020 года). В ней принимали участие собкоры "РГ" из Барнаула, Новосибирска, Калининграда, Астрахани и Ростова-на-Дону.

В своем вопросе я все-таки решила сфокусировать внимание нашего гостя на тех регионах, которые вышли из 2020 года с потерями. И на том, почему у одних рост, а у других - падение.

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Потери понесли все, признал Сергей Катырин, но не все вышли в минус. Но есть регионы, которые наиболее успешно поучаствовали в выработке национального валового продукта. "У нас 52 процента ВВП России создали десять регионов, - уточнил Катырин. - Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский, Красноярский край, Татарстан, Башкортостан, Ханты-Мансийский АО, Ямал-Ненецкий".

Глава ТПП объяснил это тем, что сработали инвестпрограммы, которые начали реализовываться еще до пандемии. Но оказывается, в 2021 году таких лидеров будет в два раза больше.

"По предварительным оценкам, - сообщил Катырин, - где-то два десятка регионов смогут успешно сработать. У них есть возможности. По крайней мере, по предварительным оценкам, в том числе и Министерства экономического развития, рост у них будет".

В чем залог успеха? Во-первых, как уже говорилось, это удачные региональные инвестиционные программы. Во-вторых, помимо федеральной поддержки малого бизнеса, например, по банковским кредитам, есть еще и поддержка регионов. В том числе - маневрирование налогами. "Это не просто делать, - заявил Катырин. - Потому что наполнение регионального бюджета - тоже дело важное. Но, тем не менее, те, у кого более серьезные финансовые возможности, могут в большей степени поддержать бизнес".

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Однако не у всех есть такие возможности. "К великому сожалению, - продолжает глава ТПП, - у нас есть ряд субъектов - на Кавказе, Дальнем Востоке - где на региональном уровне возможности поддержать бизнес достаточно ограничены. Естественно, там и потери гораздо больше".

И надо понимать, уточнил собеседник "РГ", что развитие экономик по регионам сложилось неравномерно. Это еще нам от Советского Союза досталось. Есть регионы, где уровень потребления и доходов населения гораздо ниже, чем у других. "А это потребительский спрос, - поясняет Катырин. - Это то, на что ориентирован весь микробизнес. Услуги, товары. Естественно, что там и проседание побольше. А возможности для маневра гораздо меньше".

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