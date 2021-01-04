В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли три человека

В Минусинске, на юге Красноярского края, в ночь с воскресения на понедельник из-за пожара в одноэтажном деревянном доме погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 54 квадратных метра. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС, морозная погода, установившаяся в Центральной Сибири, спровоцировала рост количества пожаров в Красноярском крае. Только за три дня нового 2021 года в регионе произошло 115 пожаров - это в несколько раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения - за тот же период времени в прошлом году было 74 пожара.

Из-за огненных бедствий погибли уже 12 человек. Для сравнения в 2020-м за этот срок погибли 4 человека. Причиной почти всех трагедий стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Жители частного сектора топят свои дома в сильные морозы и при этом совершенно забывают элементарные требования пожарной безопасности.