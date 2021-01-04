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04.01.2021 11:17
Рубрика: Власть

"Адмирал Горшков" впервые совершит залповый пуск "Цирконов" в 2021 году

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Это случится на испытаниях до конца 2021 года. До этого производились пуски одной ракетой.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. И добавил, что будет выполнена стрельба сразу несколькими "Цирконами". Ракеты запустят с промежутком в несколько секунд.

Напомним, чуть ранее информировали, что госиспытания "Циркона" пройдут сначала с фрегата "Адмирал Горшков", а потом с подводной лодки "Северодвинск". В первой половине 2021 года предстоит выполнить пуски с фрегата "Адмирала Горшкова", а во второй - начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Залповая стрельба обеспечит не только испытания ракет, но и проверит, как выполняет комплекс управления вооружением корабля боевые задачи по нанесению массированного ракетного удара по морским и наземным целям.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" может развивать скорость до 9 Махов. Она в состоянии поразить надводные и наземные цели на расстоянии свыше одной тысячи километров. Серийные поставки Военно-морскому флоту России планируют начать в 2022 году.

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