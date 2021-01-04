Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован в одну из петербургских больниц с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дочь Олега Басилашвили Ксению.

По предварительным данным, 86-летний артист чувствует себя нормально. Причиной госпитализации стал в первую очередь возраст Олега Басилашвили. Когда врачи предложили поехать в больницу, артист не стал отказываться.

Напомним, ранее с COVID-19 была госпитализирована Алиса Фрейндлих, которая также служит в БДТ.

Олег Басилашвили задействован в трех спектаклях на основной сцене БДТ. В "Дядюшкином сне" он играет Князя К, в "Лете одного дня" предстает в роли Нормана Тэйера. Также Олег Басилашвили играет Гарри Уэйда в постановке "Палачи". Этих спектаклей пока нет в афише на январь.

Если петербургские театралы знают Олега Басилашвили по ярким ролям на сцене БДТ, то для телезрителей всей страны Олег Басилашвили - это один из самых любимых киноартистов. На его счету более сотни фильмов, среди них "Осенний марафон", "Вокзал для двоих", "Служебный роман", вошедшие в золотую коллекцию отечественного кинематографа.