Заболевшая COVID-19 Алиса Фрейндлих находится в стабильном состоянии

Актриса лиса Фрейндлих, госпитализированная в конце декабря с диагнозом "коронавирус" в петербургскую клиническую больницу № 122 имени Л.Г. Соколова, остается в стабильном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя больницы.

"Состояние без изменений, ночь прошла спокойно", - так охарактеризовали ситуацию в больнице сегодня. Ранее сообщалось, что медики оценивали состояние здоровья артистки как стабильно тяжелое.

Факт госпитализации любимой россиянами актрисы подтвердили и в БДТ имени Г.А. Товстоногова. По информации театра, актриса находится на интенсивной терапии, под постоянным наблюдением врачей.

Представитель больницы также уточнил, что в данном медицинском учреждении проходит лечение дочь Фрейндлих - актриса театра и кино Варвара Владимирова.

Ранее сообщалось, что внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова также находится в одной больнице со своей бабушкой.