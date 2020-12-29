Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19

Актриса Алиса Фрейндлих находится в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя клинической больницы № 122 имени Соколова, где проходит лечение народная артистка СССР.

За ночь состояние Фрейндлих не ухудшилось, она получает интенсивную терапию и находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, о госпитализации Алисы Фрейндлих стало известно накануне, хотя в петербургской больнице актриса находится с 25 декабря. У нее диагностирована коронавирусная инфекция.

Фрейндлих примерно неделю лечилась дома, затем у нее развилось обширное поражение легких, актрисе вызвали "скорую" и увезли в больницу.