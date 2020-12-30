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30.12.2020 14:27
Рубрика: Культура

Внучка Алисы Фрейндлих встретит новый год с бабушкой в больнице

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Наступающий 2021 год народная артистка СССР Алиса Фрейндлих встретит в петербургской больнице №122 имени Соколова, где проходит лечение от коронавирусной инфекции. По печальной иронии судьбы в этом же учреждении оказались дочь актрисы и ее внучка.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как сообщила на своей странице в Instagram внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова, новогоднюю ночь они будут встречать втроем.

Стоит отметить, что больница №122, как и многие другие учреждения Петербурга, полностью переведена под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, по сути, вся больница - это "красная зона".

О госпитализации Алисы Фрейндлих стало известно 28 декабря, но она находится в учреждении 25-го. Актриса в реанимации, у нее серьезное поражение легких. До госпитализации Алиса Фрейндлих неделю пыталась справиться с коварной инфекцией дома.

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