Внучка Алисы Фрейндлих встретит новый год с бабушкой в больнице

Наступающий 2021 год народная артистка СССР Алиса Фрейндлих встретит в петербургской больнице №122 имени Соколова, где проходит лечение от коронавирусной инфекции. По печальной иронии судьбы в этом же учреждении оказались дочь актрисы и ее внучка.

Как сообщила на своей странице в Instagram внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова, новогоднюю ночь они будут встречать втроем.

Стоит отметить, что больница №122, как и многие другие учреждения Петербурга, полностью переведена под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, по сути, вся больница - это "красная зона".

О госпитализации Алисы Фрейндлих стало известно 28 декабря, но она находится в учреждении 25-го. Актриса в реанимации, у нее серьезное поражение легких. До госпитализации Алиса Фрейндлих неделю пыталась справиться с коварной инфекцией дома.