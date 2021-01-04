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Рубрика: Происшествия

В Псковской области в зоне блэкаута остались 4,5 тысячи человек

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковской области после масштабного отключения электричества в ночь на 2 января без света остаются около 4,5 тысяч человек. В регион выехал заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, сообщает РИА Новости.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Изначально из-за последствий непогоды без электричества остались более 16,2 тысяч человек в 300 населенных пунктах. Сейчас в большинство населенных пунктов свет вернулся, дали электричество и на социально-значимых объектах. Часть объектов подключили по временной схеме с использованием дизель-генераторов.

Ожидается, что 4 января к 14.00 будет восстановлена основная сеть на 10 кВ. Затем начнется восстановление участков на сети 0,4 кВ. На данный момент аварийные бригады получили по этой сети свыше 400 заявок.

Над восстановлением электроснабжения в регионе работают свыше 150 бригад, специалисты приехали также из Ленинградской и Новгородской областей.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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