В Псковской области в зоне блэкаута остались 4,5 тысячи человек

В Псковской области после масштабного отключения электричества в ночь на 2 января без света остаются около 4,5 тысяч человек. В регион выехал заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, сообщает РИА Новости.

Изначально из-за последствий непогоды без электричества остались более 16,2 тысяч человек в 300 населенных пунктах. Сейчас в большинство населенных пунктов свет вернулся, дали электричество и на социально-значимых объектах. Часть объектов подключили по временной схеме с использованием дизель-генераторов.

Ожидается, что 4 января к 14.00 будет восстановлена основная сеть на 10 кВ. Затем начнется восстановление участков на сети 0,4 кВ. На данный момент аварийные бригады получили по этой сети свыше 400 заявок.

Над восстановлением электроснабжения в регионе работают свыше 150 бригад, специалисты приехали также из Ленинградской и Новгородской областей.