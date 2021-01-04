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04.01.2021 16:40
Рубрика: Общество

Глава МЧС Крыма умер после заражения коронавирусом

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов умер после заражения коронавирусом на 66-м году жизни. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что Шахов скончался во время прохождения лечения в госпитале для больных COVID-19.

Сергей Шахов возглавлял МЧС Республики Крым с 2014 года. В 2011-2014 годах работал руководителем крымского главка МЧС Украины.

Уроженец Новой-Горловки Донецкой области, Шахов окончил Черкасское пожарно-техническое училище МВД Советского Союза, а затем Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР

С начала века работал заместителем начальника Главного управления МВД Украины по Крыму, затем первым замначальника Главного управления МЧС Украины в АРК. С 2005 по 2011 год - первым заместителем начальника крымского главка МЧС Украины.

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