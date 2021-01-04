На Кубани обрушился потолок в больничной палате с ребенком

В станице Староминской Краснодарского края в палате Центральной районной больницы, в которой находился ребенок, рухнула часть потолка. Кусок бетона упал между кроватей, и на маленького пациента попали лишь штукатурка и пыль.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры региона, надзорное ведомство внесло представление.

Оказалось, что предыдущий подрядчик из Ставрополя должен был закончить работы по перекрытию крыши еще в августе прошлого года. Однако он не стал этого делать и пропал. Больницу заставили найти нового подрядчика, который продолжил работу по ремонту кровли, но не успел - выпавший снег растаял и стал причиной инцидента.

Пострадавших нет. Сейчас восстановительные работы уже должны завершиться.