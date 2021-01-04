На трассе М-4 "Дон" два человека погибли в лобовом ДТП

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека. Находившаяся в салоне машины семилетняя девочка получила тяжелые травмы и госпитализирована.

- Около двух часов ночи пьяный водитель "УАЗ-Патриот" выехал на полосу встречного движения на отрезке автодороги М-4 в Чертковском районе и допустил столкновение с автомобилем Ford Focus, - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля Ford погибли на месте, а их дочь 2013 года рождения доставлена в медучреждение. Виновник аварии остался в живых.

Возбуждено уголовное дело, которое поставлено на контроль прокуратурой региона.