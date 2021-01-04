Умер один из пострадавших при аварии на теплотрассе в Волжском

Один из четырех пострадавших при прорыве теплотрассы в городе Волжском Волгоградской области скончался в больнице. По поручению руководителя СК РФ Александра Бастрыкина будет проведена проверка в связи с ЧП. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ведомства.

Авария произошла третьего января на перекрестке улиц Мира и Оломоуцко: из-за прорыва теплопровода в этом месте на пешеходном переходе обрушился асфальт. В результате образовалась яма, в которую упали три человека. Они получили сильные ожоги кипятком. Также пострадал спасатель, помогавший им выбраться.

Всех четверых доставили в лечебное учреждение. Одному из пострадавших - 75-летнему жителю Волжского - медики не смогли помочь. Он умер в реанимации. В тяжелом состоянии еще один пациент, жизни и здоровье остальных ничего не угрожает.

Следственный комитет по Волгоградской области начал проверку по факту аварии в Волжском. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Глава администрация города пообещал оказать семье погибшего пенсионера помощь.