В Крыму отец задушил полуторагодовалую дочь

В Бахчисарае 23-летний местный житель сознался в том, что задушил полуторагодовалую дочь. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Днем 3 января правоохранителям сообщили о найденном в доме трупе ребенка. Несмотря на то, что прибывшие на место криминалисты не обнаружили на теле малышки признаков насильственной смерти, медицинская экспертиза подтвердила, что девочка умерла от удушения. Во время беседы со следователями отец ребенка оформил явку с повинной, притом что после убийства выдумал и заставил супругу подтвердить заведомо ложную версию о том, что дочка-де отравилась угарным газом от неисправного печного отопления.

Оперативники установили, что перед убийством злоупотреблявший спиртным мужчина избивал дочку, ставил в угол и в один момент, желая прекращения ее плача, схватил за ленточку, на которой висел нательный крестик, и несколько раз с силой затянул ее. Кроме того, выяснилось, что он постоянно избивал жену и детей.

Бахчисараец задержан. Следствие собирается предъявить ему обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии) и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Также следователи намерены дать правовую оценку обстановке в семье и действиям уполномоченных лиц служб профилактики.