В первые дни нового года с орбиты МКС сняли Симферополь и Керчь

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в своем Instagram сделанные с Международной космической станции фото новогодних Симферополя и Керчи.

По его словам, кадры крымских городов он разместил на своей странице в соцсети в рамках "орбитального путешествия по новогодней России": в течение 10 дней космонавт пообещал делиться снимками разных российских городов.

Описывая фото снятого из космоса Симферополя, Кудь-Сверчков рассказал об этимологии самого топонима (в переводе с греческого "город-собиратель") и сухом степном климате, благодаря которому зима в крымской столице протекает преимущественно без заморозков, а лето традиционно жаркое и длится дольше, чем в средней полосе России. В подписи к космическому фото Керчи он отметил общероссийскую уникальность города-героя, известного среди историков как "музей под открытым небом".

В ответ на вопрос космонавта, есть ли среди его подписчиков керчане и как они встретили Новый год, один из пользователей написал, что "все отлично", пожелал всем счастья, однако посетовал на слишком жаркую для января температуру воздуха: 13 градусов.