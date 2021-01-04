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Рубрика: Общество

В России снова начали выпускать очень важное для онкобольных лекарство

Текст: Владимир Аносов (Краснодарский край)
В канун Нового года корреспондент "Российской газеты" оплавился в Крымск на предприятие, которое после двухлетнего перерыва возобновило выпуск очень важного лекарства. Первые партии уже отгружены поставщикам.

Речь идет об Азатиоприне - мощном иммуносупрессивном препарате, который применяется при лечении онкологических заболеваний, язвенных колитов, ревматоидного артрита, а также для снижения риска реакции отторжения пересаженных органов. Препарат включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Однако около двух дет назад его перестали производить из-за низких отпускных цен. И в результате, по словам экспертов, на отечественном рынке возник дефицит.

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Журналистам по роду своей работы приходится бывать в самых разных местах. Как выяснилось, легче попасть в "красную зону" коронавирусного госпиталя, чем на предприятие, выпускающее ценное лекарство. Сначала надо снять часы, браслеты, сдать сумку и барсетку. Затем - надеть первую пару бахил, помыть руки в строго установленном порядке. У каждого рукомойника здесь висят картинки, с какой очередностью и как мыть и сушить руки.

Облачившись и закутавшись, как настоящие космонавты, отправляемся в цеха. Во многие из них и даже коридоры не пройти и не выйти без специального ключа. Обращаю внимание, что в углах потолка имеются закругляющие карнизы - оказывается, это для того, чтобы не оседала пыль.

В цех, в котором из порошка делают таблетки Азатиоприна, вход посторонним вообще запрещен. Даже руководителю предприятия. Дело в том, что пыль от лекарств очень опасна для здоровья, уменьшает иммунитет человека, к тому же очень въедлива - например, может попасть на матрицы и вывести из строя теле- и фотоаппаратуру. Оборудование везде импортное и дорогостоящее, проверка лекарств и отбраковка с конвейера требует особой внимательности.

В первом цеху, где таблетки подаются для упаковки в специальные блистеры, работает один человек. В его обязанности входит проверка герметичности. На специальном лотке на транспортной ленте при помощи тонкой медицинской салфетки, которая придерживается кистью руки, выявляются частично не запаянные блистеры, их сразу убирают в отдельный бокс как брак.

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Сами же таблетки к упаковочному станку поступают в полностью герметичной ленте под пластиковым саркофагом, который сверху и по бокам прозрачен. Затем упакованные блистеры лентой подаются в другой цех, который расположен за стенкой, между ними в стене установлена рама с двойным остеклением.

А вот чтобы попасть в цех фасовки, нужно заново пройти все предыдущие процессы. Он больше по размерам, здесь работает уже несколько человек: они проверяют и упаковывают блистеры в коробки, потом укладывают в тару. Весь процесс можно видеть на мониторах, установленных на оборудовании. Ведь есть участки с закрытыми саркофагами, и нужно видеть, что в них происходит.

В разговоре с журналистами руководитель компании Андрей Тараненко отметил, что раньше из-за дефицита препаратов врачам приходилось назначать больным другие лекарства, не являющиеся полноценной заменой Азатиоприна. "Наладить его производство удалось при большой поддержке Фонда развития промышленности Краснодарского края, - отметил он. - Мы получили льготные деньги, взяли кредит на закупку сырья, материалов и на хозяйственные нужды".

На сегодня предприятие в Крымске - единственное в России, выпускающее это лекарство, необходимое для лечения онкологических заболеваний. До его открытия онкобольные из разных уголков страны стали жаловаться на нехватку препаратов. Чтобы заинтересовать производителей, в конце ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала с производителями отпускные цены на Азатиоприн. А позже Минпромторг России выдал лицензию на его производство кубанской компании. Выпускаемый объем Азатиоприна - шесть тысяч упаковок в сутки.

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