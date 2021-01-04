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04.01.2021 18:00
Рубрика: Общество

В Ростове на перекрестке установили 18 светофоров

Текст: Алена Ларина

На перекрестке в микрорайоне Левенцовка в Ростове-на-Дону установили 18 светофоров. Теперь в дорожной полиции будут разбираться, для чего это было сделано. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Ранее в соцсети появилось видео этого перекрестка с многочисленными светофорами, а также со множеством дорожных знаков.

Как объяснили в отделе дорожного надзора полицейского ведомства, оно не участвовало в проекте строительства дороги и размещении дорожных знаков. Поэтому будет проведено обследование, есть ли необходимость в таком количестве светофоров на перекрестке в Левенцовке.

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