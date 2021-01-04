Инспекторы ДПС спасли детей в ДТП с автобусом в Челябинской области

Стали известны подробности ДТП, в которое попал автобус с командой юных спортсменов на трассе М-5 под Миассом. Как сообщает РИА Новости, сопровождавшая детей полицейская патрульная машина предотвратила столкновение автобуса с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении.

"По предварительным данным, в 09.50 на 1776-м километре трассы М-5 на полосу встречного движения выехал автомобиль Kia Ceed под управлением мужчины 2000 года рождения. Чтобы избежать столкновения с автобусом, инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине. В результате столкновения Kia Ceed и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя и пассажирка автомашины Kia доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На месте ДТП работает оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Среди детей, находившихся в автобусе, пострадавших нет.