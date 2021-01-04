Роналду опередил Пеле по годам за карьеру

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обошел по забитым мячам за карьеру легендарного бразильского форварда Пеле.

Накануне "Ювентус" в матче 15-го тура дома принимал "Удинезе". Встреча завершилась крупной победой "Ювентуса" со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился Роналду. Португалец также выступил в роли ассистента в еще одном голе своей команды.

Благодаря дублю Роналду опередил по голам за карьеру в официальных матчах легендарного бразильского нападающего Пеле. У португальца стало 758 голов, что на один больше, чем у одного из лучших игроков прошлого века. Правда для этого ему потребовалось сыграть 1032 матча, тогда как у Пеле на это ушло 812 игр, сообщает Eurosport.

Рекорд принадлежит Йозефу Бицану. Выступавший за Австрию и Чехословакию футболист забил 759 мячей.