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Рубрика: Спорт

Роналду опередил Пеле по годам за карьеру

Текст: Максим Домчев
Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP
Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обошел по забитым мячам за карьеру легендарного бразильского форварда Пеле.

Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб

Накануне "Ювентус" в матче 15-го тура дома принимал "Удинезе". Встреча завершилась крупной победой "Ювентуса" со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился Роналду. Португалец также выступил в роли ассистента в еще одном голе своей команды.

Благодаря дублю Роналду опередил по голам за карьеру в официальных матчах легендарного бразильского нападающего Пеле. У португальца стало 758 голов, что на один больше, чем у одного из лучших игроков прошлого века. Правда для этого ему потребовалось сыграть 1032 матча, тогда как у Пеле на это ушло 812 игр, сообщает Eurosport.

Рекорд принадлежит Йозефу Бицану. Выступавший за Австрию и Чехословакию футболист забил 759 мячей.

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