Россия ввела пошлину на экспорт сои

С 1 февраля по 30 июня Россия вводит пошлину на экспорт сои в 30 процентов, не менее 165 евро за тонну. Речь идет о странах за пределами Евразийского экономического союза, следует из постановления правительства.

Предложение о пошлине на экспорт сои было одобрено в декабре. Как сообщало Минэкономразвития, мера вызвана ростом мировых цен на такую продукцию и направлена на обеспечение сырьем перерабатывающих производств в России.

Решение должно предотвратить рост цен на продукцию переработки сои - соевые масло и шрот.

Правительство также продлило на этот год отмену госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами, безопасность которых подтверждена Росселльхознадзором. Это касается и импортируемой продукции.

Минсельхоз и ФАС с февраля до конца июня будут мониторить оптово-отпускные цены на сою и соевый шрот, чтобы не допустить рост цен.